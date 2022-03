Thomas More en Litouwse hogeschool gaan nauwe samenwerking aan: "Studenten kunnen in één opleiding een Litouws en Vlaams diploma behalen”

GeelDe Thomas More-hogeschool in Geel is een bijzondere samenwerking aangegaan met Kaunas UAS, een hogeschool in Litouwen. Enkele studenten van twee opleidingstrajecten binnen de bachelor Bedrijfsmanagement zullen hun laatste jaar aan de Litouwse hogeschool kunnen afwerken, terwijl voor studenten uit Litouwen de omgekeerde beweging mogelijk is. Op die manier ontvangen de studenten, in tegenstelling tot bij een Erasmus-uitwisseling, een diploma van beide hogescholen. “Voor studenten is het erg voordelig een Nederlandstalig en Engelstalig diploma te hebben.”

De businessdepartementen van Thomas More Geel en de Kaunas University of Applied Sciences zijn al erg gelijkaardig met opleidingsonderdelen die vergelijkbaar zijn. Nu zijn de programma’s van de betreffende Vlaamse en Litouwse bacheloropleidingen helemaal op elkaar afgestemd.

Zo krijgen voortaan drie studenten van het opleidingstraject Business en Ondernemen en drie studenten van Supply Chain Management de kans om tijdens hun driejarige opleiding zowel een Vlaams als Litouws hogeschooldiploma te halen. Telkens drie studenten van de Litouwse zusteropleidingen, International Business Management en Logistics, kunnen de omgekeerde beweging maken.

Nederlands- en Engelstalig diploma

“Onze studenten kunnen hun laatste jaar volledig – hun stage en de vakken - in Litouwen doen, terwijl de Litouwse studenten hetzelfde hier doen. Op het einde studeren ze af met een diploma van Thomas More én Kaunas. Voor de studenten heeft dat als voordeel dat ze op drie jaar tijd twee diploma’s krijgen, en dan ook nog eens een Engelstalig diploma naast een Nederlandstalig diploma”, vertelt Sofie Peeters, de verantwoordelijke voor alle businessopleidingen bij Thomas More.

“Qua werkgelegenheid is dat uiteraard een goede zaak. Je toont aan dat je een heel jaar in het Engels kan studeren en we merken ook dat bedrijven erg op zoek zijn naar studenten met een brede kijk op de wereld die uit hun comfortzone durven treden. Dat bewijs je natuurlijk als je het aandurft een jaar in het buitenland te studeren. We geloven ook dat de sociale vaardigheden van onze studenten enorm verbeteren door zo’n jaar in het buitenland te studeren.”

Internationale Dagen

De overeenkomst doet denken aan een Erasmus-uitwisseling, maar gaat dus veel verder. “Met Erasmus studeer je maar één semester in het buitenland en studeer je ook af met één diploma”, gaat Peeters verder. “Je kan dat wel vermelden bij je werkgever en ook op je diploma staat dan welke vakken je in het buitenland hebt gevolgd, maar het blijft één diploma. Een stage in het buitenland blijft ook beperkt tot één semester. De zogenaamde bidiplomering gaat daarin verder doordat je een volledig jaar in het buitenland zit.”

Thomas More organiseert net deze week de 17de editie van de Internationale Dagen, waarbij partnerscholen uit de hele wereld afzakken naar de campussen van de hogeschool. “De hogeschool Kaunas is een vaste partner en zo zijn die contacten ontstaan. Het is sowieso een van onze speerpunten om meer in te zetten op bidiplomering. We hebben nu al voor acht van de dertien opleidingstrajecten zulke overeenkomsten. Studenten Accountancy-Fiscaliteit kunnen namelijk naar de hogeschool HELHa in Mons (Bergen), dat geldt ook voor vijf opleidingstrajecten binnen de bachelor Organisatie en Management. We bekijken steeds waar er nog mogelijkheden zijn om een samenwerking voor dubbele diplomering aan te gaan.”