Terug van weggeweest: Foodtruckfestival strijkt weer neer in het stadspark van Geel

Neteland Politie Neteland tevreden met nieuwe aanpak criminali­teit en overlast: “Door lik-op-stukbeleid vrijwel onmiddel­lijk resultaat van werk op het terrein”

Kleine criminaliteit en overlast is een belangrijke oorzaak van het onveiligheidsgevoel bij een aantal mensen in de samenleving. Het Openbaar Ministerie, de vijf gemeenten uit de regio Neteland, de politiezone Neteland, de justitiehuizen en organisaties uit de hulpverlening stapten in het project ‘SAMEN’ om dit effectiever aan te pakken.

29 april