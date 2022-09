Ten Aard Kermis verhuist naar Vaartstraat

tongerlo Loopevene­ment ‘De 8 van Westerlo’ strijkt neer op Spor­ta-cen­trum: “Misschien word je wel aangemoe­digd door de plaatselij­ke fanfare”

Zeker Sporten, één van de diensten van multisportfederatie Sporta, organiseert komende zondag haar eerste editie van ‘De 8 van Sporta’. Dat nieuwe concept bestaat uit een reeks van laagdrempelige loopevenementen verspreid over Vlaanderen die iedereen moet aanzetten om te bewegen en dit ook te blijven doen. De eerste editie gaat van start op het terrein van het Sporta-centrum in Tongerlo (Westerlo). “Het parcours loopt doorheen de abdij van Tongerlo en we zorgen voor vertier.”

27 september