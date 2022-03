Temperatuur in stedelijk zwembad wordt graadje lager gezet door hoge energiekosten

olen Sint-Martinuspa­ro­chie houdt inzamelac­tie voor oorlogs­slacht­of­fers in Oekraïne en mensen uit de buurt met financiële moeilijkhe­den

Voor de derde keer in vrij korte tijd houdt de Sint-Martinusparochie in Olen-centrum een inzamelactie. Ditmaal is dat ten voordele van de oorlogsslachtoffers in Oekraïne en mensen in de buurt die het financieel moeilijk hebben.

14 maart