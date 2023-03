Studenten en professionals bedenken innovatieve oplossingen voor bedrijven tijdens eerste publieke hackathon in de Kempen

Hack Kempen is een hackathon die voor en door Kempenaars wordt georganiseerd. ‘Hackathon’ is een samenvoeging van de woorden hack en marathon. Hacken staat daarbij voor het vinden van innovatieve bedrijfsoplossingen en heeft in dit geval dus niets te maken met computercriminaliteit. Het is ook een marathon, want er wordt vrijwel non-stop ‘gehackt’ van zaterdagochtend tot zondagavond.