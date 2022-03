Studenten elektromechanica voorzien tandemfiets voor kinderen met chronische aandoening van interactief dashboard: “Zo kunnen zij beter communiceren met hun ouder achter het stuur”

GeelDe laatstejaarsstudenten van de opleiding Elektromechanica van Thomas More in Geel mochten het afgelopen semester meewerken aan een bijzonder project: een tandemfiets voor kinderen met een chronische aandoening. Zij ontwikkelden een interactief dashboard dat vooraan op de fiets gemonteerd wordt, zodat de kinderen beter kunnen communiceren met hun ouder die achter hen zit. “Studenten elektromechanica horen niet alleen thuis in het bedrijfsleven, maar kunnen ook op sociaal vlak veel betekenen”, zegt docent Ruben Cannaerts.

Chronisch zieke kinderen een zo kwalitatief en normaal mogelijk leven geven door in te zetten op hun talenten: dát is de doelstelling van Helden voor Helden. Een jonge vzw die in 2019 werd opgericht nadat enkele ouders elkaar leerden kennen in het UZ Leuven. Samen denken ze allerlei projecten uit die chronisch zieke kinderen meer kansen geven. Een fietsproject dat zulke kinderen in staat stelt om meer te genieten van een toffe fietstocht stond daarbij al enige tijd op het verlanglijstje. “We spelen al langer met het idee van een speciale tandemfiets. We hebben die uiteindelijk laten ontwerpen en kregen daarbij de financiële steun van Aurubis. Zulke fietsen zijn immers erg duur”, vertelt Hanne Van Bossele van vzw Helden voor Helden.

Volledig scherm Student Tom Soeffers neemt Stan Sleeckx mee voor een testritje op de campus. © Liese Demeulenaere

Aurubis, een Duits metaalverwerkingsbedrijf met een vestiging in Olen, lijkt op het eerste gezicht geen voor de hand liggende partner. Toch sluit het project mooi aan op de sociale visie van het bedrijf. “Onze slogan is ‘Metals for Progress’, letterlijk vertaald ‘Metalen voor vooruitgang’. Ons koper en onze metalen vormen de basis voor belangrijke megatrends zoals groene energie, e-mobiliteit en digitalisatie. We kijken als bedrijf voortdurend naar wat er leeft en beweegt rondom ons”, zegt Els Lievens, HR Director bij Aurubis Olen. “In deze tandemfiets is maar een heel klein beetje koper verwerkt, maar toch is het project verbonden met onze sector. We ondersteunen er namelijk ook de studenten mee die bij ons stage lopen.”

Interactief dashboard

Het zijn immers de laatstejaarsstudenten van de opleiding Elektromechanica van Thomas More in Geel die de laatste hand legden aan de speciale tandemfiets in een studieproject. “Na een eerste brainstorm ontstond al snel het idee om een interactief stuur te bouwen. Elke knop heeft een eigen betekenis. zo zijn er bijvoorbeeld twee knoppen om links of rechts te kiezen. Als het kind erop drukt, ziet de bestuurder dat op een display”, vertelt student Tom Soeffers. “Met een spiegel kunnen kind en bestuurder altijd visueel contact maken. En als extraatje is er ook een toeter voorzien.” De docenten zijn alvast erg tevreden over het resultaat. “Het is altijd fijn om de opleiding Elektromechanica in een ander daglicht te kunnen stellen. Onze studenten horen echt niet alleen thuis in het bedrijfsleven, maar kunnen ook op sociaal vlak veel betekenen”, zegt docent Ruben Callaerts. “Met dit project tonen onze studenten heel concreet hoe we technologie kunnen inzetten ter ondersteuning van de levenskwaliteit.”

Volledig scherm Stan Sleeckx mag het nieuwe dashboard van de tandemfiets uittesten. © Liese Demeulenaere

ASS

En dat kunnen Sofie en Igor, ouders van Hendo (9), alleen maar beamen. Zij mochten de fiets al enkele maanden geleden gratis uittesten, toen nog zonder dashboard. “Ons zoontje heeft ASS, waardoor fietsen op een gewone fiets haast onmogelijk is. Hij spreekt ook niet dus hij kan nooit mee op kamp, heeft eigenlijk geen hobby’s of vriendjes. Het enige waar hij echt van geniet, is buiten zijn”, vertelt Sofie. “Deze tandemfiets is dus ideaal. Het zitje vooraan is supercomfortabel en Hendo kan volledig zelf beslissen wanneer hij actief mee trapt of gewoon even uitrust en geniet van de fietstocht. Na onze testritjes waren we meteen verkocht.” Dankzij een benefiet georganiseerd door vrienden waren de ouders in staat om een eigen tandemfiets te kopen. “Helaas heeft die geen dashboard, want dat zou echt nog een meerwaarde zijn. Het zou Hendo nog meer zelfstandigheid geven en hem nog meer het gevoel geven erbij te horen. Echt een topinitiatief”, besluit Igor.

Volledig scherm Het interactieve dashboard dat de studenten ontwierpen. © Liese Demeulenaere