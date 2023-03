Stad zet Geelse hulpverleners van B-FAST in de bloemetjes

Multicultu­re­le verenigin­gen planten respect­boom in stadspark

In het Geelse stadspark plantten leden van ‘t Origineel dinsdagmiddag, in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, een ‘respectboom’. Daarmee willen de verschillende multiculturele verenigingen die Geel rijk is stilstaan bij alle vormen van uitsluiting en respect vragen voor iedereen.