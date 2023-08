Stad vormt voormalig schoolhuis om tot noodwoning

Organisa­tor Kris Eelen neemt na 45 jaar afscheid van Reggae Geel: “Eén artiest reed uren rond op't Kiel, op zoek naar ons festival”

Of het niet leuk zou zijn om eens een reggaefuif te organiseren? Vijfenveertig jaar nadat Kris Eelen (64) die vraag kreeg, is hij bezig aan zijn laatste editie als organisator van Reggae Geel. Hij deed het uitgroeien tot een wereldwijd bekend festival met op het hoogtepunt 50.000 bezoekers. Na dit weekend geeft hij de fakkel door. Samen met hem halen we herinneringen op en kijken we vooruit. “Dure festivals zoals Tomorrowland zijn nefast voor de toekomst van Reggae Geel”, waarschuwt Kris.