Stad velt door schimmel aangetaste bomen in Paviljoenstraat

MIJN DORP. Illustra­tri­ce An Melis (57) is tot over haar oren verliefd op Retie: “Mijn hele leven is verweven met dit dorp”

Goedlachs, altijd wel te vinden voor een bezoekje aan de lokale cafeetjes en een hart voor kinderen: dát is An Melis, bedenker en illustratrice van onder meer Belle Beer en Hekselien. Maar An is ook op en top Retienaar. Ze gidst ons dan ook met veel plezier naar de bijzonderste en leukste plekjes van haar prachtige dorp en vertelt honderduit over haar leven in Retie. “Aan de kikkerpoel in de Looiendse bossen word je overspoeld door een golf van rust.”