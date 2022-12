Stad stuurt meerjarenplan bij: buitenzwembad drie zomers gesloten en vergroening van Havermarkt wordt uitgesteld

GeelDoor de stijgende energieprijzen en inflatie moet ook het Geelse stadsbestuur de nodige maatregelen nemen om de financiën in evenwicht te brengen. Zo sluit het buitenzwembad de drie komende zomers de deuren en wordt de herinrichting van de Havermarkt uitgesteld. De personenbelasting blijft daarentegen ongewijzigd, en ook alle medewerkers van de stad kunnen aan boord blijven.

Het Geelse stadsbestuur moest dit najaar de budgetbesprekingen aanvatten met een tekort van meer dan 5 miljoen euro aan het einde van de planperiode. “We zijn er toch in geslaagd om dit tekort weg te werken en de impact voor zowel de burgers als voor onze werknemers zo klein mogelijk te houden”, zegt burgemeester Vera Celis (N-VA).

“We snoeien in de stedelijke werkingsmiddelen, maar hoeven geen belangrijke projecten te schrappen. We blijven inzetten op een duurzame, veilige en bruisende stad met extra aandacht voor de kwetsbare Gelenaar. We kiezen er ook bewust voor om alle medewerkers aan boord te houden. Onze medewerkers zijn belangrijk om in deze moeilijke context het meerjarenplan zo goed mogelijk uit te voeren.” De stad drukt wel op de pauzeknop voor nieuwe aanwervingen en past haar vervangingsbeleid aan.

Zonnepanelen

De stad wil geen verhoging van de personenbelasting, omdat dat impact zou hebben op de hele bevolking. Wel indexeert de stad in een aantal retributiereglementen eenmalig de tarieven voor dienstverlening met 7 procent. Daarnaast optimaliseert de stad de tarieven in een aantal andere reglementen. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op sluikstorten, betaalt voortaan opruimkosten in functie van het volume.

Volledig scherm Het buitenbad van het stedelijke zwembad sluit de komende drie zomers. © RV

Er wordt ook 1 miljoen euro extra in duurzame energie geïnvesteerd. Zo goed als elk stedelijk gebouw zal zo zonnepanelen krijgen. Om energie te besparen besloot de stad eerder al om de temperatuur in de stedelijke gebouwen terug te schroeven en de openbare verlichting te doven tussen 23 en 5 uur. Bijkomend zal het buitenbad van het stedelijke zwembad vanaf komende zomer tot en met de zomer van 2025 gesloten blijven. “We merkten de voorbije jaren dat zelfs bij schitterend weer mensen voornamelijk binnen zwemmen. Sowieso zal het buiten nog aangenaam vertoeven zijn, want er komen extra speeltoestellen op de ligweide.”

Havermarkt

Daarnaast verschuift het stadsbestuur de definitieve uitvoering van het vergroeningsproject van de Havermarkt naar de volgende legislatuur. Wel krijgt de Havermarkt volgend jaar een proefopstelling met groen en staat er participatie met de inwoners gepland. In het centrum staan tussen 2023 en 2025 wel nog grote weg- en rioleringswerken gepland. Dat is onder andere het geval in Diestseweg, Gasthuisstraat, Sint-Dimpnaplein en Baantveld. Ook krijgen Zwaarvoerdersspoor en de fietspaden op Turnhoutseweg nog openbare verlichting.

Qua vrije tijd schrapt Geel de activiteiten Geel Bruist en Geel Springt, terwijl Geel Zomert en Geel Wintert wel behouden blijven. Ook de derde editie van de Middle Gate-expo blijft op de planning staan, net zoals het nieuwe skatepark voor het jeugdcentrum De Bogaard en de verdere uitbreiding van het sportcomplex Axion.

