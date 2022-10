Stad start met verdeling van reflecterende huisnummers voor elke woning in Geel

westerlo Kerstmagie gaat na corona-edi­tie weer met acteurs door in kasteel de Merode: “We serveren een combinatie van beide felgesmaak­te concepten”

Productiehuis Historalia pakt in december weer uit met een volwaardige editie van Kerstmagie, dat naast het kasteel de Merode in Westerlo in nog negen andere kastelen in België plaatsvindt. In tegenstelling tot de corona-editie van vorig jaar zullen de acteurs weer hun opwachting maken in het kerstspektakel, waarvoor regisseur Luc Stevens een gloednieuw verhaal schreef.

17 oktober