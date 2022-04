Stad organiseert onthaalklassen voor Oekraïense vluchtelingen

Westerlo/Tessenderlo/Aarschot Bromfiet­ser aangereden door auto

In de Van Doornelaan in Oevel (Westerlo) zijn maandagochtend rond 5.35 uur een bromfietser en een auto op elkaar gebotst. De bromfiets werd bestuurd door een 57-jarige man uit Tessenderlo. Hij liep lichte verwondingen op bij het ongeval. In de auto bleef de 24-jarige bestuurster uit Houthalen ongedeerd.

4 april