Stad moet plannen voor nieuw recyclagepark stilleggen: Raad van State vernietigt ruimtelijk uitvoeringsplan

Het huidige recyclagepark aan Drijhoek is vandaag veel te klein en kan ter plaatse ook niet uitbreiden of op lange termijn behouden blijven, vanwege toekomstige werken aan de Westelijke Ring. Zo kreeg het recyclagepark in september nog ruimere openingsuren om de wachtrijen terug te dringen en staat er sinds een maand een camera, zodat Gelenaars via een livestream kunnen zien of er een wachtrij is.

Het stadsbestuur en IOK sleutelen daarom al jaren aan plannen voor een nieuw recyclagepark, dat er zou komen in het bedrijvenpark Grote Neet in Winkelom, vlak naast motorfietsendealer Harley-Davidson. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het nieuwe recyclagepark werd opgemaakt door de plangroep van IOK en definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 7 september 2020. Op 4 februari 2021 dienden enkele eigenaars van percelen binnen het plangebied evenwel een verzoekschrift in bij de Raad van State om het RUP nietig te laten verklaren.

Milieugevolgen

De Raad van State vernietigde uiteindelijk het RUP omdat er problemen waren met de milieueffectenrapportage, die de mogelijke gevolgen van de plannen voor de leefomgeving en voor de gezondheid van de mens in beeld brengt. “De dienst Milieueffectrapportage (MER) van het departement Omgeving van het Vlaamse Gewest had na een screening in haar besluit opgenomen dat het RUP voor het nieuwe recyclagepark geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen”, meldt het stadsbestuur.

“De opmaak van een rapport met de milieueffecten was volgens de Vlaamse dienst dus niet nodig. In de openbare terechtzitting van 8 november 2022 oordeelde de Raad van State dat de screening door de Vlaamse MER-dienst gebreken vertoont waardoor het besluit moet worden vernietigd, wat als gevolg heeft dat ook de definitieve vaststelling van het RUP werd vernietigd.”

De stad bekijkt nu samen met het planbureau van IOK wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

