Stad heeft burgerbudget van 100.000 euro: inwoners kunnen projecten indienen

Inwoners kunnen tot 31 mei projecten indienen, via www.ideevoorgeel.be/burgerbudget of via een invulformulier bij het stadhuis of Sociaal Huis, en mee beslissen door te stemmen op de voorstellen. De stad stelt tweejaarlijks 100.000 euro, dit jaar en in 2024, ter beschikking voor de uitwerking van ingediende projectvoorstellen.

De aanvrager van een project kan een persoon zijn, maar ook een vereniging of vzw met maatschappelijke zetel in Geel. Het project moet bovendien ook plaatsvinden in Geel, duurzaam zijn en het algemeen belang dienen. Buurtfeesten of andere tijdelijke activiteiten komen daarom niet in aanmerking.

Partipicatieraad

“We willen onze inwoners en organisaties betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Zo hebben we een tweetal jaar geleden het participatieplatform ideevoorgeel.be in het leven geroepen. Via dit platform kunnen burgers op een overzichtelijke en handige manier participeren bij lopende projecten en zelf ideeën voor onze stad voorstellen”, aldus schepen van Participatie Marlon Pareijn (CD&V).

“We hebben ondertussen ook een participatieraad opgericht, met vertegenwoordigers uit alle deeldorpen. Met het burgerbudget gaan we nu nog een stap verder. We geven onze inwoners de kans om op kosten van de stad zelf hun idee te realiseren.”

Stemmen op favoriete projecten

Tijdens de zomer worden alle ingediende projecten geanalyseerd en volgt er een selectie. In september kunnen de inwoners dan stemmen op hun favoriete projecten. Na 1 oktober volgt de definitieve selectie van projecten die uitgevoerd zullen worden. De uitvoering gebeurt vanaf november en is voorzien binnen een termijn van twee jaar voor alle projecten.

Wie mee wil beslissen welke projecten uitgevoerd worden kan zich kandidaat stellen voor de participatieraad. Dat kan door een seintje te geven via algemeenbestuur@geel.be of 014/56.60.60.