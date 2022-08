Stad gaat in beroep tegen vergunning voor verkaveling Manheuvels

GeelHet stadsbestuur van Geel gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie Antwerpen om een vergunning toe te kennen voor de uitbreiding van verkaveling Manheuvels in Bel. Het project met 40 extra loten past volgens de stad niet in de dorpskern van Bel.

De stad zelf had de omgevingsvergunning voor de tweede fase van de verkaveling Manheuvels eerder geweigerd in september 2021, waarop de ontwikkelaar in beroep ging bij de provincie. Tijdens die beroepsprocedure wijzigde de aanvrager de plannen. Het waren niet langer zestig loten, maar nog maar veertig. Daarvan stonden er elf ingetekend in een gated community, een groot omheind groen domein waarvan de toegangsweg zou afgesloten worden met een slagboom.

Groene woonkern

De provincie Antwerpen kende in beroep wél een vergunning toe. De stad beslist nu daarom op haar beurt om tegen de beslissing van de provincie in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er wordt een advocaat aangesteld om de belangen van de stad te verdedigen. “Het dorp Bel moet ook in de toekomst een rustige, landelijke en groene woonkern blijven”, vindt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Julliams (N-VA).

“Dat betekent dat de stad tot 2030 geen nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen wil toelaten in de dorpskern of in de directe omgeving hiervan. Dit is zo opgenomen in ons Beleidsplan Ruimte. We vinden het ontzettend jammer dat de provincie het negatief advies van de stad, van het Agentschap Natuur en Bos, van haar eigen administratie en de bezwaarschriften van bewoners naast zich neer legt.”

Strategie voor de toekomst

De provincie oordeelt dat het onwettig is om op basis van een Beleidsplan Ruimte een vergunning te weigeren en verdere ontwikkeling te ‘bevriezen’ tot 2030. De provincie verwijst naar het gewestplan dat dit gebied als woongebied aanduidt. Volgens de stad is het tijdelijke bevriezen van een aantal gebieden echter wel een gewenste strategie voor de toekomst. “We willen de bestemming als woonzone niet veranderen, maar we willen als lokaal bestuur wel bepalen wanneer er een nieuwe verkaveling komt”, vervolgt Julliams.

“Die langetermijnvisie op ruimtelijke ontwikkeling ligt vast in ons Beleidsplan Ruimte, dat is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is logisch dat we ons hierop baseren voor de toekenning van vergunningen. Dit is de enige manier om een doordacht kwalitatief ruimtelijk beleid te voeren. Bel is een klein landelijk dorp met een beperkte woonbehoefte. Grootschalige woonontwikkelingen zijn hier voorlopig niet nodig. Zo zijn er nog heel wat vrije percelen in de bestaande verkaveling Manheuvels. Het aanbod is voldoende voor de volgende jaren.”

Het stadsbestuur vreest bovendien een grote mobiliteitsimpact op Bel en betreurt dat een groot stuk bos zou moeten verdwijnen op de te verkavelen terreinen. Ook de plannen van de ontwikkelaar om een deel van de verkaveling te omheinen past niet binnen de visie van de stad. “Door het terrein af te sluiten zullen bewoners zich minder verbonden voelen met het dorpsleven.”

