Stad blijft inzetten op strijd tegen zwerfvuil en sluikstort: “In 2023 extra inzetten op sluikstorten in bermen en grachten”

Zwerfvuil en sluikstorten zijn bij heel wat Vlamingen een doorn in het oog. Zowat elk gemeentebestuur zet er dan ook fors op in. Zo ging de stad Geel, net als bijvoorbeeld Hoogstraten, een samenwerking aan met OVAM. Zij stellen toezichters ter beschikking die dan op ronde gaan in de gemeente en mensen aanspreken die zwerfvuil achterlaten. Zij stellen een verslag op en dat gaat dan weer naar de sanctionerend ambtenaar die uiteindelijk zal beslissen of er een boete moet opgelegd worden. “De eerste acties in mei en juni leverden al meteen 59 bestuurlijke verslagen op”, klinkt het bij het stadsbestuur. “In het merendeel van de gevallen ging het om het weggooien van een sigarettenpeuk. We zijn treden over de samenwerking en gaan het project ook nog verder uitbreiden.” Tijdens de handhavingsperiode in september en oktober werden er ook nog eens 47 bestuurlijke verslagen opgesteld door de gemeenschapswachten.