Sportsite Axion breidt uit met hockeyveld dankzij Vlaamse steun

geel Twee dagen verkeers­hin­der door boringen in Gasthuis­straat

Van 19 tot en met 23 december voert een labo boringen uit in de Gasthuisstraat in Geel. Op twee kruispunten is er daardoor telkens één dag hinder, waarbij het verkeer de werkzaamheden moet passeren via tijdelijke verkeerslichten.

16 december