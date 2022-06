Sint Aloysius Geel zwaait directeur Gilberte Peeters uit met dag vol verrassingen: “De dag is echt voorbij gevlogen”

GeelDe leerlingen van Sint Aloysius Geel hebben dinsdag op een indrukwekkende manier afscheid genomen van hun directeur Gilberte Peeters. Zij gaat, na een carrière van bijna 50 jaar in het Geelse onderwijs, op het einde van dit schooljaar op pensioen en kreeg een dag vol verrassingen voorgeschoteld. Na een bezoek aan alle diverse afdelingen, waar alle leerlingen iets hadden voorbereid, die de school rijk is volgde in de namiddag de apotheose met een ingestudeerde dansact van alle 1.100 leerlingen op de speelplaats.

Voor directeur Gilberte Peeters stond dinsdag onder meer een ondernemingsraad op het programma. Maar wat ze niet wist, was dat daarvoor al vervanging voorzien werd. De verrassing was dan ook groot toen de nieuwe mini-bus van de school haar ‘s ochtends thuis ophaalde en naar Sint Aloysius Geel bracht. Daar maakte ze als het ware een reis langs alle afdelingen van de school, die middelbaar onderwijs in het eerste en tweede jaar aanbiedt, waar ze telkens een handje mocht toesteken.

Alle troeven van de school

Zo hielp ze onder meer bij het in elkaar zetten van een mussenhotel, zag ze een 3D-printer aan het werk, deed ze mee met een wiskundequiz en een les lichamelijke opvoeding, schilderde ze een bloempot en noteerde ze de afwezigheden op het secretariaat. Als kers op de taart verzamelden alle 1.100 leerlingen op het einde van de schooldag voor een speciaal voor de directeur aangeleerde muzikale dansact op het deuntje van ‘t Smidje van Laïs. Na de demonstratie strekte ze samen met de leerlingen de beentjes voor het tweede deel.

De directeur kan enkel maar glunderen na de drukke maar deugddoende dag. “Het was van begin tot einde een dag vol verrassingen. Het was fantastisch, de dag is echt voorbij gevlógen. Ik moet alles nog eens laten bezinken. Het was knap om alle troeven die onze school biedt nog eens van dichtbij mee te maken. Ik heb zelfs nog heel wat bijgeleerd. Ook muziek en dans vind ik erg belangrijk. Dat is iets dat mensen goedgezind maakt, daarom blijf ik aan jongeren duidelijk maken dat ze dat moeten blijven doen.”

De directeur had wel een afscheidsviering verwacht, maar werd toch nog verrast door de timing. Zij zal immers nog tot eind augustus mee het komende schooljaar voorbereiden. De verrassingsdag werd echter bewust begin juni ingepland, zodat de leerlingen nog – voor hun examenperiode – op gepaste wijze afscheid konden nemen.

Volledig scherm Alle 1.100 leerlingen voerden een dansje op voor hun afzwaaiende directeur. © Wouter Demuynck

Latijn en Grieks

In totaal was Gilberte Peeters, die over twee maanden 63 wordt, uiteindelijk bijna 50 jaar actief in het Geelse onderwijs: als leerling in het lager en secundair onderwijs en als leerkracht, adjunct-directeur en directeur. Nadat ze eerst enkele jaren in Diest had lesgegeven, belandde Peeters in 1984 in het Sint-Dimpnalyceum. Daar was ze jarenlang klastitularis in de eerste jaren en onderrichtte ze Latijn, Grieks, antieke cultuur en initiatie Griekse cultuur.

Na de herstructurering van het katholieke secundair onderwijs in Geel werd de eerste graad van haar school overgeplaatst naar het Sint Aloysiusinstituut. Ook daar bleef ze de klassieke talen geven tot in 2005. Nadien werd ze adjunct-directeur en in januari 2013 werd ze er directeur. Vanaf 1 september zal haar taak worden overgenomen door Nick Moubax, die momenteel adjunct-directeur is.

Kleinkinderen

“Mijn eerste jaren in Diest hebben me echt gevormd”, blikt Gilberte Peeters terug. “Ik was toen 22 en gaf les aan allemaal jongens. Ik heb toen duidelijk gemaakt: ik ben er voor jullie, maar ik heb hier wel de touwtjes in handen. Je kan zeker op een zachte manier en met respect je gezag opleggen. Ook nu lukt dat, al moet je wel sterk in je schoenen staan en al wat jaren op je teller hebben.”

Over een kleine drie maanden vat het nieuwe schooljaar aan en is Gilberte Peeters officieel op pensioen. “Ik heb al vaak de vraag gekregen wat ik op 1 september ga doen. Het zou kunnen dat ik een reisje boek of de fiets opga. Thuis zal ik die dag alvast niet zitten. Of ik mijn pensioen voor de rest zo al wat heb uitgestippeld? Nee, ik denk dat het goed is om alles wat te laten afkomen op mij. Ik wil vooral dingen doen waaruit ik energie haal. Ik ga bijvoorbeeld zeker extra tijd doorbrengen met de kleinkinderen.”