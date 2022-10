Sanofi investeert 120 miljoen euro in productielijn voor geneesmiddel dat bloedziekte behandelt: “Bewijs dat Vlaanderen hotspot blijft voor biotech”

De vestiging van Sanofi in de Cipalstraat in Geel, die vorig jaar nog haar 20-jarig bestaan vierde, produceert complexe biologische geneesmiddelen voor zeldzame en ernstige aandoeningen. Momenteel wordt er al een enzymvervangende therapie ontwikkeld voor de ziekte van Pompe, een zeldzame genetische en soms levensbedreigende spierziekte.

Het bedrijf produceert in Geel ook monoklonale antilichamen voor de behandeling van ziekten als ernstig eczeem en astma. Met de investering van 120 miljoen euro komt daar nu een derde product bij: een therapeutisch eiwit ter behandeling van hemofilie A, een zeldzame bloedaandoening die het bloed minder snel doet stollen en die vooral mannen treft.

Volledig scherm De nieuwe productielijn wordt ondergebracht in een faciliteit waar nog ruimte over was. © Wouter Demuynck

Bioreactoren

“De eiwitten die een gezonde persoon normaal gezien in het lichaam aanmaakt, worden bij mensen met een bepaalde aandoening niet of onvoldoende aangemaakt”, legt Liselotte Van de Casteele, woordvoerster van Sanofi, uit. “Wat wij doen is die eiwitten op een kunstmatige manier produceren. Dat doen we in zeer grote roestvrijstalen vaten, de bioreactoren, waarbij we de hulp hebben van dierlijke cellen die voor ons die eiwitten maken. Die eiwitten worden vervolgens opgezuiverd in een tweede stap, waarna we ze kunnen inzetten als therapie.”

De bouw van de nieuwe productielijn is intussen opgestart. “Daarvoor moeten we geen nieuw gebouw optrekken, want we hebben een bestaande productiefaciliteit waar nog extra capaciteit is voor een nieuwe productielijn”, gaat Van de Casteele verder. “Extra jobs levert de investering voorlopig niet op, maar de introductie van dit nieuwe product garandeert wel dat iedereen hier zijn job kan behouden. We zijn ook bezig met een digitale transformatie die moet toelaten om allerlei processen efficiënter te laten verlopen.”

Volledig scherm De site van Sanofi in Geel. © Wouter Demuynck

Concurrentie met locaties in buitenland

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bracht woensdag ter gelegenheid van de aankondiging een bezoek aan de Geelse site van Sanofi. “In economische barre tijden is deze investering een enorme opsteker voor tewerkstelling in de regio. Het bewijst dat Vlaanderen een hotspot voor biotech blijft. De vestiging in Geel heeft al langer een uitstekende reputatie, zowel binnen de groep van Sanofi als er buiten”, aldus Jambon.

“Ik heb vernomen dat Vlaanderen in concurrentie lag met andere toplocaties in het buitenland, maar toch heeft Geel deze investering binnengehaald. We willen Vlaanderen op dat vlak blijvend op de kaart zetten. Onlangs nog heeft mijn collega-minister van Economie Jo Brouns een intentieverklaring ondertekend om 4 miljoen euro aan bijkomende steun voor deze site vrij te maken.”

De investering van 120 miljoen euro brengt het totaalbedrag dat sinds de oprichting in het bedrijf in Geel gepompt is op 1,1 miljard euro. Sanofi telt in België in totaal vier vestigingen - naast Geel zijn er vestigingen in Diegem, Brussel en Gent. Het bedrijf stelt zo’n 1.600 mensen te werk in ons land, waarvan zowat de helft in Geel werkt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.