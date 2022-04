S.M.A.K. brengt kunst tot bij patiënt in Ziekenhuis Geel: “Welzijn van patiënt staat centraal en daarvoor is kunst essentieel”

GeelHet Ziekenhuis Geel profileert zich verder als een kunstzinnig hospitaal, nu het een samenwerking is aangegaan met het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent. Medewerkers van het museum zullen regelmatig met een koffer vol kunstwerken afzakken naar het ziekenhuis, om zo kunst tot bij de patiënt te brengen. Enkele patiënten van de revalidatie-afdeling maakten donderdag als eerste kennis met het project.

Het Ziekenhuis Geel heeft er qua kunstprojecten al samenwerkingen opzitten met onder meer het cultuurhuis De Warande in Turnhout en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel. Zo hangen er tientallen schilderijen van OPZ-patiënten in het ziekenhuis. De samenwerking met het S.M.A.K. is dus geen onlogisch vervolg. Aline Van Nereaux, medewerkster publieksbemiddeling van het Gentse museum, bracht donderdag een koffer vol kunstwerken mee naar de sp-dienst, de revalidatie-afdeling van het ziekenhuis.

“We willen niet enkel kunst aanbieden in ons museum, maar ook ermee naar buiten treden om kunst dichtbij mensen te brengen die anders niet in het museum geraken. We hadden al langer het idee om met kunst naar de ziekenhuizen te komen, maar door corona liep het project veel vertraging op”, vertelt Aline Van Nereaux. Het Ziekenhuis Geel kreeg donderdag de primeur van het Art For Care-project. Een tiental patiënten werd getrakteerd op een privé-tentoonstelling met de nodige uitleg bij elk kunstwerk.

Schilderijen en objecten

Niet enkel schilderijen passeren de revue, maar ook allerlei objecten - tot een gestileerde schedel toe. Ze zijn van de hand van kunstenaars als Ricardo Brey, Guillaume Bijl en Navid Nuur. Hoewel het publiek geen uitgesproken kunstliefhebbers telt, luisteren de patiënten niettemin geboeid naar het interactieve exposé van de museummedewerkster. “Dit is de start van een beetje een proefproject, maar we willen er zeker een vervolg aan breien om op deze manier samen te werken”, zegt ziekenhuisdirecteur Jan Flament.

Volledig scherm Enkele patiënten van de sp-afdeling kregen donderdag een privé-tentoonstelling. © Wouter Demuynck

“We gaan delen van de collectie van het S.M.A.K. gebruiken om hier te tonen, maar we willen in het ziekenhuis ook workshops samen met kunstenaars organiseren - zeker voor patiënten die langer gehospitaliseerd zijn. Hoe lang het project zal lopen, hebben we nog niet precies uitgemaakt. We zijn nu gestart op de revalidatie-afdeling, maar in de toekomst kunnen we ook naar andere diensten gaan. Zo is er al gesproken over projecten op geriatrie en pediatrie.”

Welzijnsbeleid

De privé-tentoonstelling ging de eerste keer in groep door, maar volgens Flament is het zeker ook een optie dat medewerkers van kamer tot kamer gaan. “Voor zowel ons als het S.M.A.K. is het wat zoeken wat de beste aanpak is om kunst naar de patiënt te brengen, want we zijn het eerste ziekenhuis waar ze aan de slag zijn. We zoeken dat mee uit met hen, en ook de patiënten krijgen uiteraard inspraak in hoe zij dat ervaren en wat zij het interessantste vinden.”

In elk geval past het project perfect in het welzijnsbeleid van het ziekenhuis, dat stelt dat gezondheid veel meer is dan louter het behandelen van ziekte. “In dit ziekenhuis voorzien we een algemene benadering van welzijn en gezondheid. Zo zetten we ook in op vergroening van de omgeving en preventie. Het welzijn van de patiënt staat centraal en daarvoor is ook kunst essentieel.”