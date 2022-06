Rode Kruis Geel beter uitgerust voor rampen met Snel InterventieTeam

Voor deze nieuwe, specifieke rampenwerking heeft Rode Kruis Geel zes bijkomende hulpverleners geworven. Samen met twee reeds opgeleide vrijwilligers staan ze elk uur van elke dag klaar om snel in actie te schieten wanneer rampen zich voordoen in de provincie. “En dat is het voorbije half jaar toch al nodig gebleken. Denk maar aan de gasontploffing in Turnhout of het dodelijke busongeval op de E19 in april”, zegt Diane Lahey van Rode Kruis Geel. “Het jaar is nu halfweg en we zijn toch al zes keer opgeroepen geweest.”