Rijplaten in Groenhuis zorgen voor geluidshinder: "Matig je snelheid”

Voetbal Eerste nationale Kristiaan Haagen na gelijkspel van Dessel tegen Olympic: “Vlot overeind gebleven in moeilijke omstandig­he­den”

Dessel Sport is zonder veel kleerscheuren uit het moeilijke duel op het veld van Olympic Charleroi gekomen. De leider in eerste nationale boekte er zaterdagavond een scoreloos gelijkspel. Gezien de omstandigheden is dat voor beide ploegen een logisch resultaat. Dessel kan met vertrouwen naar de nabije toekomst kijken, waarin het deze week twee thuiswedstrijden in vier dagen afwerkt.

3 april