Rijbaan vrijgemaakt op E313 naar Luik na ongeval met vrachtwagens in Geel: één zwaargewonde

Eiwitrijke kruidenmix van Thomas Mo­re-studenten valt in de prijzen: “We denken eraan om het op de markt te brengen”

Een team laatstejaarsstudenten Voedingstechnologie van de Thomas More-hogeschool in Geel heeft de tweede prijs weggekaapt op de prestigieuze Food At Work Ecotrophelia Awards, een wedstrijd waarin studenten een nieuw voedingsmiddel van A tot Z moeten uitwerken. Hun plantaardige eiwitrijke kruidenmix PROspice sluit aan bij de trend om minder dierlijke producten te consumeren en viel duidelijk in de smaak.