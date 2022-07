Revalidatiecentrum van Ziekenhuis Geel organiseert eerste reisbeurs voor mensen met beperking

Het idee om een reisbeurs te organiseren kwam van Gitte Heselmans, adjunct-diensthoofd van het revalidatiecentrum van het ziekenhuis. Als kinesist kreeg ze regelmatig de vraag van patiënten wat nog mogelijk was qua reizen. “Mensen voelen zich veilig in het revalidatiecentrum, maar nadien is het belangrijk dat ze hun leven weer oppikken. We zien dat mensen die eerst met een organisatie op reis gaan het nadien weer aandurven om individueel te reizen. Ze worden zo echt gesterkt in hun eigenwaarde.”

Verpleging ter plaatse

Drie organisaties zakten dinsdag af naar de reisbeurs in de Geelse revalidatietuin. Zo organiseert Project U/TURN avontuurlijke groepsreizen voor mensen met een fysieke beperking, waarbij ze bijvoorbeeld gaan kanoën in Zweden en kamperen. Vzw Kompaan en WeTravel2 zijn dan weer zusterorganisaties. “WeTravel2 brengt het toegankelijke aanbod wereldwijd in kaart en voorziet begeleiding op maat. Dat gaat van assistentie op de luchthaven en een aangepaste transfer tot een hotel dat volledig toegankelijk is, verpleging ter plaatse en aangepaste excursies”, vertelt Jolien Geerts, coördinator bij vzw Kompaan.

Drie standhouders tekenden dinsdag present.

“WeTravel2 biedt vooral individuele vakanties aan, maar er zijn ook enkele begeleide groepsreizen. Zij bekijken steeds wat de noden van de mensen zijn en wat op de bestemmingen mogelijk is.” Tijdens die reizen kan de hulp van vzw Kompaan ingeroepen worden. De organisatie telt 120 vrijwilligers die mensen met een zorgvraag tijdens een reis begeleiden. “Zij bieden 24 op 24 assistentie aan”, vervolgt Jolien Geerts. “Zij kunnen mee met een individuele reiziger, maar ook met een gezin zodat hij of zij de rest van de familie even kan ontlasten.”

Met kompaan op reis

WeTravel2 begon acht jaar geleden met drie bestemmingen. Intussen zijn dat er 35. “Mensen zijn soms verbaasd dat ze nog op vakantie kunnen gaan als ze in een rolstoel zitten. We zijn blij dat we hen dan perspectief kunnen bieden.” Bij het standje van vzw Kompaan en WeTravel2 staat ook Katia Groenwals. Zij is verpleegkundige bij de sp-dienst van het Ziekenhuis Geel en ging vorige maand voor het eerst als ‘kompaan’ op reis naar de Belgische kust met twee vrouwen met een beperking.

“Zij organiseerden in januari een wandeling en het concept sprak me aan. Ik ben mij meteen gaan aanmelden. Ik werd eerst gescreend en nadien zochten ze een goeie match. We zijn drie dagen naar zee geweest en het was echt een mooie ervaring. Zij zijn 34 en 35 jaar, maar het was de eerste keer dat ze alleen weg gingen.”

Marc Stijnen ging al twee keer op reis met Project U/TURN.

Marc Stijnen uit Kasterlee kwam ook een kijkje nemen op de reisbeurs. Hij belandde zeven jaar geleden in een rolstoel na een fietsongeval en revalideert nog vijf keer per week, in Geel maar ook in het postrevalidatiecentrum in Herentals. “Ik ben zelf al twee keer mee geweest met Project U/TURN. De eerste keer in 2018 zijn we drie weken naar Zweden geweest. Daar zijn we gaan kanoën en op trekking geweest. Dat lukt allemaal wel als je elkaar wat helpt”, vertelt Marc.

“Ik reis ook nog met mijn vrouw en dat is altijd nog wel wat zoeken. Soms wordt er immers bij grote reisorganisaties gezegd dat iets toegankelijk is, maar dan zijn er toch nog drempels. Het is dus mooi dat deze organisaties op maat er zijn en dat ze hier vandaag (dinsdag, red.) hun aanbod wat kenbaar maken. Ik kan me immers wel voorstellen dat mensen denken dat reizen er niet meer in zit als je in een rolstoel zit, maar dat is dus zeker niet het geval.”

