Residentieel centrum voor drugsverslaafden start werking op: “De groepswerking staat centraal”

GeelDeze week is de nieuwe residentiële voorziening voor mensen met een ernstige drugsverslaving van start gegaan in de Ericastraat in Geel. In het opvangcentrum is er plaats voor een leefgroep van maximaal elf personen, die er ontwennen in een veilige en natuurlijke omgeving.

In de Kempen wordt er al jaren gewerkt aan een eigen revalidatievoorziening voor verslavingszorg. In de dichtstbijzijnde afkickcentra in Antwerpen en Limburg is er immers vaak te weinig plaats. Eind 2018 leek het erop dat vzw ‘t Kader (Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie) - het samenwerkingsverband tussen onder meer de 27 Kempense OCMW’s en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) in Geel - in boerderij De Stolp in Geel-Ten Aard terecht kon. Een vergunning bemachtigen bleek daar echter niet mogelijk.

Met Berkven, een zorgvoorziening met veertien serviceflats in de Ericastraat in Geel, vonden de initiatiefnemers een nieuwe locatie. Na de verbouwingswerken is deze week de nieuwe residentiële voorziening voor mensen met een ernstige drugsverslaving van start gegaan. Dat bevestigde Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) dinsdag in het Vlaams parlement, naar aanleiding van een vraag van Katja Verheyen (N-VA). ’t Kader zorgt er voor een groepsprogramma voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die residentieel willen ontwennen in een veilige omgeving.

Volledig scherm In het residentiële centrum kunnen drugsverslaafden ontwennen in een natuurlijke omgeving. © 't Kader

Cognitieve problemen

De leefgroep bestaat uit maximaal elf bewoners en het programma duurt zes weken, maar kan korter of langer duren indien aangewezen. “De noden van mensen die kampen met een verslaving aan illegale middelen worden in ’t Kader in Geel in kaart gebracht en waar mogelijk worden de eerste belangrijke stappen gezet in het stabiliseren van de situatie. Nadien wordt samen met de persoon vorm gegeven aan het vervolgtraject met het oog op re-integratie”, aldus minister Crevits.

Vanaf april zal ook een behandelprogramma starten voor verslaafden die kampen met cognitieve problemen. “Zij krijgen gedurende een tiental maanden de kans om aan hun verslavingsprobleem te werken. In beide afdelingen staat de groepswerking centraal. Dit is een uniek aanbod voor personen met een verstandelijke beperking die kampen met een ernstige verslaving. De behandelaanpak zal anders zijn dan in andere verslavingszorgcentra.” Een belangrijk aspect van het residentieel centrum is dat de bewoners kunnen ontwennen in een rustige, natuurlijke en prikkelarme omgeving. Zo zullen ze onder meer werken in een moestuin, zorgen voor dieren en gaan sporten in de natuur.

