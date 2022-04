Reggae Geel lost eerste namen: Grammy-winnaars van Morgan Heritage komen naar Bel

Tielen Buiten­school­se kinderop­vang verhuist naar containers naast kerk

De kinderen in Tielen (Kasterlee) mogen zich binnenkort aan een nieuwe buitenschoolse kinderopvang verwachten. Die wordt de komende jaren ondergebracht in achttien containers die naast de kerk in Tielendorp werden geplaatst. “Het huidige gebouw was te verouderd. Het regende er zelfs af en toe binnen”, zegt burgemeester Ward Kennes.

