Reggae Geel keert feestelijk terug: 60 jaar onafhankelijkheid van Jamaica wordt gevierd met jubileumeditie

Reggae Geel kon zowel in 2020 als in 2021 niet doorgaan, maar is dit jaar van 4 tot 6 augustus weer van de partij in Geel-Bel. Reggaeliefhebbers kijken er duidelijk naar uit, want de early bird tickets waren in een mum van tijd uitverkocht. Intussen is ook de volledige online ticketverkoop van start gegaan.

Op de line-up is het nog wachten tot begin april, maar nu al staat vast dat het een speciale editie wordt. “Op 6 augustus vieren we de 60-jarige onafhankelijkheid van inspiratieland Jamaica. Reden genoeg om er speciale aandacht aan te besteden. In samenwerking met de Jamaicaanse ambassade in Brussel organiseren we hier een aantal activiteiten rondom”, klinkt het bij de organisatie.

Festipi

Reggae Geel heeft komende zomer ook nog wat andere nieuwigheden in petto. Zo zullen lange wachtrijen aan de bonnenkassa’s verleden tijd zijn, want festivalgangers zullen met hun polsbandje kunnen betalen. Zij kunnen hun tegoed opladen met Payconiq, maar ook met bankkaart of cash. Om het festivalterrein te verduurzamen zal er voortaan ook enkel met milieuvriendelijke bekers gewerkt worden. Festivalgangers die geen kampeerspullen willen meezeulen kunnen dan weer een FestiTent of Festipi boeken. Die één-, twee- of vierpersoonstent staat dan klaar wanneer je aankomt op de camping.