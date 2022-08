Reggae Geel baadt weer in liefde: “Hier mag iedereen zichzelf zijn”

In de 18 Inch Corner komen we algauw ons eerste koppeltje tegen. Lisanne en Sören genieten met volle teugen van de sfeer en elkaars gezelschap. “We hebben elkaar leren kennen tijdens de coronaperiode dus het is voor mij de allereerste keer op Reggae Geel. Ik moest absoluut meekomen van Sören”, lacht Lisanne. Haar vriend is dan ook een rasechte Geelenaar. “Ik kom hier al sinds ik 17 was. Dat is ondertussen ook alweer dertien jaar geleden. (lacht) Ook mijn mama komt elk jaar naar Reggae Geel”, vertelt hij. “Het is gewoon hét festival van onze stad. Lisanne en ik wonen nu ook samen in Geel dus ze had niet veel keuze. Het is een traditie voor de locals en daar hoort zij nu ook bij”, vertelt hij.