PVDA protesteert tegen hoge energieprijzen met ludieke kerstactie

Leden en sympathisanten van PVDA verzamelden vrijdagavond aan De Kameraad, waar ze zich verwarmden met energiefacturen in een vuurkorf. Ze konden er ook letterlijk op enkele symbolische nagels kloppen, zoals ‘Verlaag en blokkeer de prijzen’ en ‘Breng de energiesector terug in publieke handen’.

Prijzen geblokkeerd

De boodschap tijdens de actie was dan ook duidelijk. “In Frankrijk zijn gas en elektriciteit drie keer goedkoper, omdat de regering de prijzen daar blokkeerde. Waarom kan dat niet bij ons?”, vraagt PVDA-raadslid Greet Daems zich af.

“Deze actie is het sluitstuk van een heuse energiecampagne. In november en december zijn leden van PVDA de wijken in getrokken en hebben ze op de rommelmarkt gestaan met een energiepetitie om echte, doeltreffende maatregelen van de regering te eisen.”