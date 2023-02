Provincie start onthardingsproject: “Veel plaatsen zijn verhard terwijl dat niet altijd nodig is”

Neteland Oefen je Nederlands in de Taalpunten bij de verschil­len­de Bibliothe­ken Neteland

Vanaf maandag 6 februari kan je in alle bibliotheken van Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) terecht in een Taalpunt Nederlands. Een Taalpunt is de plek bij uitstek voor wie Nederlands wil leren of beter wil lezen en schrijven.

