Project ‘Well-being’ biedt ondersteunende schouder aan toekomstige en kersverse ouders

Het variërende aanbod bestaat uit groepsmomenten voor ouders in Geel, Laakdal en Meerhout rond verschillende thema’s zoals onder andere hechting ouder-kind, beweging, gezonde voeding en mentaal welbevinden. Dat gebeurt in de vorm van wekelijkse workshops en gezellige activiteiten met een leerrijke twist. Ouders krijgen daarbij ook de correcte ondersteuning tijdens en na de zwangerschap, waarbij de focus ligt op de volgende levensjaren van het kindje.

Mentale weerbaarheid

Het aanbod gaat door op meerdere dagen en avonden per week. Het omvat onder andere gratis groepsactiviteiten, infoavonden en inloopmomenten. Ouders kunnen het aanbod steeds raadplegen op www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be/well-being. Inschrijven kan via een mail naar kindinfopunt@geel.be, via 014/56.73.44 of via de website van Huis van het Kind.