Project Tuinstraten spoort Kempenaars aan om hun straten samen groener te maken: “Beter voor het klimaat, maar ook voor verbinding tussen bewoners”

Kempenaars die hun straat groener en blauwer willen maken kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen voor het project Tuinstraten, een gloednieuw initiatief van intercommunale IOK en de Kempense gemeenten. Geselecteerde straten krijgen nadien de nodige ondersteuning om aan de slag te gaan met pakweg het ontharden van voortuinen tot het plaatsen van regenwatertonnen. Dat is niet enkel een goede zaak voor het klimaat, maar het project moet ook het samenhorigheidsgevoel in de buurten aanwakkeren.

De Kempen staan dan wel bekend als een groene streek, toch telt onze regio veel verharding. Op vlak van meeste verharding per vierkante meter per inwoner staan de Kempen zelfs op de derde plek in Vlaanderen. Hoog tijd om daar wat aan te veranderen, vonden ze bij IOK, dat daarom het project Tuinstraten lanceerde. Dat gebeurt in samenwerking met de Kempense gemeenten, de socio-culturele organisatie Commons Lab en de provincie Antwerpen, dat hiervoor een plattelandssubsidie voorziet. Bartel Van Riet, zelf een Kempenaar met groene vingers, is de ambassadeur van het project.

“We zien dat mensen hier ruimte innemen om in te richten zoals ze dat zelf graag zien, maar het klimaat verandert ook in de Kempen”, zegt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen (CD&V). “Zowel mensen, dieren als planten hebben last van hitte in de straten en verschillende plekken hebben te kampen met wateroverlast. Een structurele oplossing daarvoor is om de Kempen, die groen lijkt, nog groener te maken. We willen open ruimte, natuur en water in die volgebouwde kernen binnenbrengen.”

Geveltuinen

Geselecteerde straten - zowel stedelijke als landelijke straten waar potentieel is voor meer groen kunnen meedoen - krijgen begeleiding en ondersteuning in de vorm van onder meer een plantpakket, gratis compost of advies van een groenexpert. Zo kunnen de buren bijvoorbeeld geveltuinen aanleggen, voortuinen ontharden, plantvakken opfleuren, bomen planten of regenwatertonnen plaatsen. Het gaat dan om de voortuinen en opritten van bewoners, maar ook op het openbaar domein zijn er mogelijkheden.

IOK-voorzitter Johan Leysen (CD&V), burgemeester van Balen, ziet velerlei voordelen. “De problematiek van de verdroging wordt aangepakt door infiltratie van water mogelijk te maken, wat meteen ook een afkoelend effect teweeg brengt in dorpskernen en steden. Dat zal ook wateroverlast vermijden, maar bovendien is een groene omgeving ook gewoonweg mooier. Ten slotte heeft dit project ook een verbindend project, want buren nemen hiervoor samen het initiatief.”

Tweede oproep

Het traject wordt begeleid door Commons Lab, een organisatie die reeds heel wat tuinstratentrajecten in Antwerpen heeft begeleid en veel ervaring heeft in het opzetten van participatieve trajecten. Buurtbewoners hebben tot 4 mei de tijd om hun straat kandidaat te stellen via www.kempen2030.be/tuinstraten. Eind mei weten deelnemers of hun straat al dan niet gekozen is, waarna het project van juni tot december loopt.

In de loop van het najaar lanceert IOK een tweede oproep. Op dinsdag 18 april, om 20 uur, is er een digitale infosessie waar geïnteresseerden terecht kunnen met al hun vragen. Inschrijven kan via de bovengenoemde website.

