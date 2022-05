Politiezone maakt flitslocaties bekend

Geel Politie zoekt getuigen van vandalisme aan voertuigen in Sint-Dimp­na

In de omgeving van Logen, Burgstraat en Gerstraat in Sint-Dimpna (Geel) hebben vandalen in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 mei meerdere geparkeerde voertuigen beschadigd en autospiegels afgebroken. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is op zoek naar getuigen.

15:08