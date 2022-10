Politie verspreidt opsporingsbericht voor man die minderjarig meisje probeerde te ontvoeren in Zammel

De verdachte reed met een middelgrote, donkergroene of bruine wagen, een nieuw model. Vermoedelijk gaat het om een elektrisch of hybride wagen, aangezien het voertuig weinig geluid maakte. Het voertuig had een wit-rode nummerplaat.

De verdachte is tussen de 55 en 65 jaar oud, heeft een witte huidskleur en is struis gebouwd. Hij heeft wit, kort haar en lichtblauwe ogen. Hij spreekt Nederlands met een Kempische tongval. Wie meer informatie heeft over de man of deze zaak, kan dat aan de politie melden via het online tipformulier of via het gratis nummer 0800/30 300.