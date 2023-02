Politie stelt stijging van (pogingen tot) inbraken vast: “Criminaliteit na corona weer in gang geschoten”

geelIn 2022 registreerde de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 67 woninginbraken en 54 pogingen tot inbraak. Ten opzichte van 2021 gaat het om een stijging van 23 procent voor inbraken en pogingen samen, al situeert de stijging zich enkel bij de inbraakpogingen. Het aantal effectieve inbraken is gelijk gebleven. “Ook de criminaliteit is na corona weer in gang geschoten, want tegenover 2019 zijn de inbraakcijfers met 20 procent gedaald”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot.

Terwijl er in de politiezone in 2021 in totaal 98 inbraken en pogingen waren, steeg dat aantal dit jaar met 23 procent naar 121. Weliswaar was 2021 een uitzonderlijk coronajaar waarin veel mensen thuis moesten blijven, net zoals in 2020. Toen waren er 106 inbraken en pogingen. “Zoals in de meeste politiezones is alles na corona weer in gang geschoten, zo ook de criminaliteit. Als we het aantal inbraken vergelijken met 2019, is er een daling van bijna twintig procent”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot.

Verschillend slaagpercentage

In Laakdal zijn de inbraken en inbraakpogingen sterk gestegen, van acht in 2021 naar achttien in 2022. In Geel registreerde de politie evenveel inbraken dan in 2021. In Meerhout registreerde de politie 27 inbraken, dat zijn er dertien meer dan het jaar ervoor. In 45 procent van de gevallen bleef het bij een poging, waarbij de dader ofwel niet is binnengeraakt ofwel wel binnengeraakt is maar niets gestolen heeft.

“Het slaagpercentage voor de politiezone lag dertien procent lager dan in 2021 en is het laagste in jaren”, vervolgt Van Aerschot. “Er zijn wel sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten. In Laakdal was het slaagpercentage het hoogste met 61 procent, in Meerhout het laagste met 41 procent. Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning, de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders en de aangiftebereidheid bij een inbraakpoging.”

Weekend opnieuw ‘populair’

Het aantal inbraken schommelde tussen twee en 27 (pogingen tot) inbraken per maand. “In de maanden januari en december waren de meeste inbraken. In januari waren er veertien inbraken of pogingen, in de maand december waren dit er bijna dubbel zoveel, namelijk 27. In de overige maanden schommelde het aantal inbraken tussen de twee en elf per maand.”

De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. “Bijna twee derde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 20 uur, met een grote piek tussen 18 en 20 uur. Maar ook tussen 20 en 22 uur stelden we dit jaar veel inbraken vast. 43 procent van de inbraken gebeurden tussen 18 en 22 uur, in 2021 was dat maar achttien procent. 62 procent van de inbraken werd tijdens de week gepleegd, terwijl dat in 2021 nog 78 procent was. Het weekend is dus terug ‘populair’ voor inbrekers.”

