Politie, scholen en parket gaan nauwer samenwerken: “Bij een verdwijning, misdrijf door een leerling of spijbelen kan iedereen nu veel sneller ingrijpen”

De politiezone telt tientallen scholen, waaronder ook één hogeschool en een campus van de KULeuven. De basisscholen en secundaire scholen onderwijzen samen meer dan 10.000 leerlingen. Zij vormen de doelgroep van de twee scholenprotocollen. Met de studenten van Thomas More en de KU Leuven, campus Geel, loopt een vergelijkbaar traject, specifiek voor die doelgroep.

De voorbije jaren lanceerden de politiezone en de scholen al enkele initiatieven om de veiligheid in en rond de scholen te verzekeren. Zo is er een studentenagent voor het hoger onderwijs, een scholenagent voor het middelbaar onderwijs en met het project Politiekids worden leerlingen uit het lager onderwijs betrokken bij de werking van de politie. Nu was de tijd rijp om nog een stapje verder te gaan.

“We hebben al onze engagementen van vroeger nu in een modern jasje gestoken en in een protocol gegoten”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot. “Op die manier weten we wat we van wie kunnen verwachten, in geval van bijvoorbeeld een onrustwekkende verdwijning, spijbelen, noodopvang voor kinderen die niet zijn opgehaald door ouders of zelfdoding in de omgeving van kinderen. Alle aanspreekpunten bij de politie zijn ook nog eens bekendgemaakt. Met deze nieuwe protocollen kennen we elkaar nog beter, zijn onze verwachtingen afgestemd en kunnen we op een nieuwe basis doorstarten zodat we sneller veiligheidsproblemen kunnen aanpakken.”

Volledig scherm Scholenagent Jan Vanuytven, hier met burgemeester Vera Celis, is intussen bijna twee jaar aan de slag. © Peter Vanderveken

Danny Van der Veken, algemeen directeur van scholengemeenschap Kogeka, ziet twee tendenzen in de scholen. “Zowel fysiek als verbaal is er toenemende agressie, versterkt door sociale media. Daarnaast is er een afgenomen respect voor verantwoordelijke functies. Onze leerkracht en directieleden voelen dat dagelijks. Ik wil het niet dramatiseren, maar het is wel een ontwikkeling die me zorgen baart. Soms vertonen leerlingen grensoverschrijdend gedrag en dan zwaaien we met een sanctiebeleid, maar ook dan botsen we op onze grenzen. Af en toe schakelden we al externe hulp in bij crisissituaties. Ik ben dan ook blij dat we de samenwerking nu kunnen verstevigen.”

Scholenmagistraat

Aanvullend heeft ook het parket samen met de middelbare scholen en de politie een draaiboek en engagementsverklaring uitgewerkt, specifiek gericht op de aanpak van strafbare feiten gepleegd door minderjarigen. In het verleden ontbrak de terugkoppeling naar de scholen na een eventuele veroordeling. Er is nu een scholenmagistraat aangesteld die de scholen op de hoogte zal houden van het verloop van dossiers van scholieren. “Bij de scholen was er in het verleden wat onzekerheid over wat ze moesten doen in het geval van misdrijven”, zegt Patti Broeckx, eerste substituut-procureur des Konings.

“Nu hebben we een informatiedoorstroming opgesteld voor feiten in en rond de scholen. Het kan dan gaan om geweld, diefstal, drugs, maar ook om seksuele misdrijven of feiten in de virtuele sfeer. De scholen kunnen voortaan op een eenvoudige manier feiten melden. De scholenagent maakt de gegevens over aan het parket, waarna de scholenmagistraat prioriteit maakt van dat probleem. Als het onderzoek gedaan is, laten we weten wat we gaan doen met het dossier. Indien de feiten bewezen zijn, kan er een jeugdrechter aan te pas komen ofwel nemen we maatregelen op het niveau van het parket. Voor dat laatste hebben we de scholencriminoloog, die samen met het CLB en de school een pakket opstelt op maat van de jongere. Zo kan de jongere optimaal op school functioneren maar wordt er tegelijkertijd aan de onderliggende problematiek gewerkt.”