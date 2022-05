Politie houdt tactische oefeningen aan oude kleuterschool in Winkelomheide

laakdal Eerste troostplek­je in Laakdal geopend: “Ze zorgen voor troost, verbonden­heid en vertrouwen”

Aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in Eindhout (Laakdal) is onlangs het eerste troostplekje van de gemeente geopend. Het kwam tot stand door een samenwerking van vrouwenorganisatie Ferm, ‘t Fortun en het gemeentebestuur. Op 12 juni opent vervolgens een tweede troostplek in de pastorijtuin in Vorst-Centrum.

