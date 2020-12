Politie hoort hoe papa zijn zoon (13) afranselt met gesp van broeksriem

Geel Na meer dan 100 jaar weer Brouwerij Aerts in Geel: “Met deze naam gaan we back to the roots”

11 december Brouwerij Het Nest/Pirlot, nog maar net ontstaan uit een fusie tussen de twee Kempense brouwerijen, gaat een nieuwe micro-brouwerij opstarten in de oude brouwerij aan de parking van de Nieuwstraat in Geel. Met de naam Brouwerij Aerts gaan de nieuwe uitbaters back to the roots, want zo heette de brouwerij ook toen die meer dan 100 jaar geleden werd opgericht.