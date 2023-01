Poging oudermoord: man (28) probeert moeder te wurgen, laat haar bewusteloos liggen en valt dan in slaap op de zetel: “Schrik hebben van je eigen kind: dat moet afschuwelijk zijn”

Intentie tot doden

Het slachtoffer verloor het bewustzijn. In plaats van om hulp te gaan zoeken of vragen, ging B.S. in de zetel zitten en viel hij uiteindelijk in slaap. “Het slachtoffer is daarna zelf wakker geworden, maar we weten dus absoluut niet hoe lang ze bewusteloos is geweest”, aldus Hanne Hendrickx. “De vrouw had alleszins rode vlekken in de hals en andere verwondingen. Ze heeft schrik gehad voor haar eigen leven en mag blij zijn dat ze het nog kan navertellen. Ik besef dat poging oudermoord een erg zware kwalificatie is, maar de intentie tot doden was er wel degelijk en van een voorbedachtheid moet bij oudermoord geen sprake zijn. Hij heeft haar tot twee keer toe proberen te wurgen. Hij heeft totaal niet geanticipeerd op de mogelijke gevolgen. Neen, hij is gewoon in slaap gevallen in de zetel. Bij latere verhoren bekende hij steeds meer en meer, maar als we aan het cruciale gedeelte kwamen dan wist hij het niet meer.” Het OM vordert een gevangenisstraf van zes jaar. “Schrik hebben van je eigen kind, dat moet afschuwelijk zijn. En we mogen niet vergeten: het had ook anders kunnen aflopen.”