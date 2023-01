Pilootproject waarbij ex-verslaafden patiënten met een verslaving helpen krijgt vervolg in Kempense ziekenhuizen: “Hier ben ik echt als mens geholpen”

geel/mol/herentals/turnhoutDe directeurs van de vier Kempense ziekenhuizen hebben vrijdag een overeenkomst ondertekend om hun samenwerking met de Verslavingskoepel Kempen rond de innovatieve aanpak van verslavingen te verlengen. Sinds enkele jaren worden verslaafden die in hun ziekenhuizen belanden bijgestaan door mensen die zelf ooit een verslaving hebben doorgemaakt. Die aanpak is een succes.

Zogenaamde ervaringsdragers, mensen die ooit een verslaving hebben overwonnen, weten als geen ander wat het betekent om een verslaving door te maken. Dat is het uitgangspunt van het Zorgpad Verslaving van de Verslavingskoepel Kempen, dat de voorbije drie jaar in een pilootproject samen met de Kempense ziekenhuizen verslaafden aan hun bed – maar ook in het vervolgtraject – liet bijstaan door ex-verslaafden. Het gaat daarbij om alle soorten verslavingen, dus zowel verslavingen aan middelen als gedragsverslavingen.

Als mens geholpen

Lea Laenen uit Tessenderlo was destijds een van de eersten die op die manier werd geholpen. Ze geeft aan dat het haar leven heeft gered en is nu zelf ervaringsdrager. “Op 6 september 2019 zocht ik onder druk van mijn dochters hulp voor mijn alcoholverslaving. Ik belandde op de spoedafdeling van het Ziekenhuis Geel en werd opgenomen om te detoxen. De maatschappelijk werkster van het ziekenhuis bracht mij in contact met ervaringsdragers verslaving van de Verslavingskoepel Kempen”, vertelt Lea.

“Ik ben er uitstekend geholpen. In een ander ziekenhuis werd ik eerder als verslaafde in een hokje geduwd. Iedereen werd er geholpen, behalve de verslaafde. In Geel hebben ze mij echt als mens geholpen. In de week nadien ben ik meteen naar mijn eerste zelfhulpgroep, een AA-meeting, gegaan. Nu ga ik wekelijks naar minstens één, maar meestal drie vergaderingen.”

Volledig scherm De verschillende partners in het project verlengden vrijdag hun samenwerkingsovereenkomst in het gebouw van Welzijnszorg Kempen in Geel. © Wouter Demuynck

Wisselwerking

De vier Kempense ziekenhuizen van Geel, Herentals, Turnhout en Mol zijn erg te spreken over de resultaten van het project en ondertekenden daarom vrijdag een overeenkomst om de samenwerking de komende drie jaar verder te zetten. Ook negentien Kempische steden en gemeenten, CAW De Kempen, het Centrum Geestelijke Gezondheid Kempen, het Geelse rehabilitatiecentrum ‘t Kader en Welzijnszorg Kempen zijn bij het project betrokken.

“Intussen beschikken we over een vijftigtal vrijwilligers met een voorgeschiedenis van verslaving”, vertelt Mineke Viaene, voorzitter van Verslavingskoepel Kempen en neuroloog in het Ziekenhuis Geel. “Voor een patiënt met een verslaving zoeken we steeds één ervaringsdrager die er goed mee matcht. Het mooie aan dit project is dat er een wisselwerking is tussen zorg uit de eerste, tweede en derde lijn. De ervaringsdragers fungeren daarin als schakel. De ervaringsdragers mogen verwijzen naar de professionele hulpverleners en vice versa.”

Contactgroepen

Het zorgtraject wordt uiteraard ook na de ziekenhuisopname verdergezet. In een vijftiental gemeenten bestaan er contactgroepen waar wekelijks meetings plaatsvinden. “Die zijn anders dan de typische zelfhulpgroepen, omdat wij drie doelgroepen samenbrengen: de verslaafde, zijn of haar omgeving – inclusief ervaringsdrager - en hulpverleners”, zegt Magali D’hont, ervaringsdrager coördinator bij Verslavingskoepel Kempen.

“De verslaafde moet niet clean zijn, maar natuurlijk wel aanspreekbaar. Ook wie hervallen is, is welkom. Ook anders is dat wij gewoon luisteren, maar geen feedback geven. Het is evenwel niet de bedoeling om andere zelfhulpgroepen te beconcurreren. We willen net een complementair aanbod bieden. Graag zouden we stapsgewijs deze contactgroepen in heel Vlaanderen uitrollen.”

