Pastoor Dergentstraat wordt toch niet opgenomen in blauwe zone

GeelVanaf 1 juli treedt een nieuw parkeerreglement in het centrum van Geel in voege . In eerste instantie had de stad ook de Pastoor Dergentstraat opgenomen in de blauwe zone, maar die beslissing is teruggedraaid omdat de bewoners niet akkoord gingen.

Op 30 maart keurde de gemeenteraad een nieuw parkeerreglement voor het centrum van Geel goed. In dat reglement legt het stadsbestuur vast welke parkeerregimes in welke straten van toepassing zijn. Zo breidde de stad de blauwe zone uit met de Pastoor Dergentstraat. In zo’n zone kunnen chauffeurs met een correct ingestelde parkeerschijf gratis voor een beperkte tijd parkeren.

De stad besloot initieel om er een blauwe zone in te voeren omdat de straat grenst aan de huidige blauwe zone. Daarnaast kreeg de stad in het verleden al enkele meldingen over parkeeroverlast van de bewoners. Bewoners van de Pastoor Dergentstraat brachten het stadsbestuur echter op de hoogte dat ze niet akkoord gaan met de invoering van een blauwe zone in hun straat.

Bevraging

De stad deed daarom een bevraging bij alle bewoners van Pastoor Dergentstraat en de doodlopende zijstraten van deze straat, Den Akker en Thomas De Backerstraat. “We vinden het belangrijk om naar onze inwoners te luisteren en in overleg met hen te gaan”, zegt schepen van Mobiliteit Marlon Pareijn (CD&V).

“De beslissing om de blauwe zone uit te breiden met Pastoor Dergentstraat kwam er op basis van meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun straat. Uit de bevraging blijkt nu dat meer dan 90 procent van de bewoners geen blauwe zone in hun straat wil. Daarom beslisten we op de gemeenteraad van 23 juni om geen blauwe zone in te voeren in Pastoor Dergentstraat, Den Akker en Thomas De Backerstraat.”

