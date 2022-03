Parkeren wordt duurder op straat, maar centrumparkings wel gratis op zaterdag

GeelDe stad Geel gaat vanaf deze zomer enkele wijzigingen doorvoeren in het parkeerbeleid. Zo worden de centrumparkings op zaterdag gratis en verhoogt het tarief voor parkeren in het straat naar 2 euro. Ook de kostprijs voor bewonerskaarten gaan omhoog. Het voorstel moet nog wel goedgekeurd worden op de gemeenteraad.

Een van de belangrijkste wijzigingen is het verhogen van het tarief voor parkeren in de centrumstraten. Dat verhoogt naar 2 euro per uur met een maximale parkeerduur van twee uur. In de Nieuwstraat en Pas mag er maximaal een half uur geparkeerd worden. Wie de parkeerkaart ‘Geels Halfuurtje’ heeft, mag die daar gebruiken. “We gaan ook het kortparkeren in centrumstraten afschaffen waar het van toepassing is”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Gratis op zaterdag

Ook nieuw is het gratis parkeren op zaterdag op de centrumparkings Lebonstraat, Havermarkt, Werft, Pas en Nieuwstraat. Die maatregel werd tijdens de coronacrisis in het leven geroepen, maar liep begin dit jaar af. Zodra het nieuwe reglement is goedgekeurd en alle aanpassingen zijn gedaan, zal dat dus terug ingevoerd worden. Op andere dagen is het parkeren het eerste uur gratis en daarna geldt een tarief van één euro per uur met een maximum van zes euro per dag.

Bewonerskaarten duurder

In het reglement worden ook de nieuwe tarieven voor een bewonerskaart vastgelegd. Een eerste kaart kost 100 euro (50 nu) en een tweede kost 200 euro (nu 100). De Molenstraat, Amandus De Vosstraat en Pastoor Dergentstraat worden nu ook mee opgenomen in de blauwe zone. Deze straten grenzen aan de huidige blauwe zone en in het verleden kwamen van de bewoners van deze straten heel wat klachten over langparkeerders die in deze straten net buiten de blauwe zone parkeren.