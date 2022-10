Oxfam Wereldwinkel daagt politici uit zichzelf in de ogen te kijken

‘Politicians, reflect before you act’, dat is de slogan van de huidige Oxfamcampagne waarmee de organisatie overheidsinstanties wil aanmanen om betere beslissingen te nemen voor het klimaat. Om de actie te onderstrepen werden lokale politici van Geel uitgenodigd om letterlijk in de spiegel te kijken en te reflecteren over hun engagement voor het klimaat. Daarna mochten ze de spiegel handtekenen en ook meteen een petitie ondertekenen voor rechtvaardige klimaatoplossingen, die de planeet beschermen, aandacht hebben voor mensenrechten en vrouwenrechten en ongelijkheid en honger in de wereld verminderen.