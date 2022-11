Oudste man van provincie blaast 106 kaarsjes uit

Eeuwelingen

Louis Bellens is zo momenteel niet enkel de oudste man in de provincie Antwerpen, maar meteen ook de derde oudste man van het land. De eerste is momenteel 108 jaar, de tweede is eveneens 106. “Op 30 oktober vierden we in ons andere woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw al de uitzonderlijke verjaardag van Irma Boons, die 108 werd”, vertelt algemeen directeur Ludo Gielis.