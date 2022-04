Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in de Kempen? Wij wijzen je de weg naar de goedkoopste parkings

olen Aurubis zoekt 70 nieuwe collega's tijdens Open Jobdag

Komende woensdag organiseert het koper- en multimetaalbedrijf Aurubis een Open Jobdag op haar site in Olen. Wie op zoek is naar een job in de regio, is die dag welkom zonder afspraak. Naast de huidige 70 openstaande vacatures werft Aurubis, in het kader van de recent aangekondigde investering van 70 miljoen euro, tegen 2024 nog 35 extra werknemers aan.

8 april