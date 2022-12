“Op een weekdag tussen 18 en 20 uur is de grootste kans op inbraak”

Geseinde persoon

Tijdens de actie onderwierp de politie donderdagavond, van 17 tot 21 uur, op twee locaties het in- en uitgaand verkeer aan een grondige controle. De locaties werden bepaald op basis van recent cijfermateriaal van woninginbraken. “In totaal controleerden we 601 voertuigen. 21 voertuigen werden uit het verkeer gehaald, aan een controle onderworpen en nagetrokken in de politionele databanken. Ook werden er 27 personen nagetrokken in de politionele databanken”, gaat Van Aerschot verder.

“We troffen één geseinde persoon aan die ter plaatse gearresteerd werd voor verder onderzoek op het bureau. Eén bestuurder legde een positieve drugtest in het verkeer af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Tijdens onze gerichte patrouilles in toegewezen sectoren werden ook drie fietsers zonder licht beboet, stelden we een pv verkeersvormingklas op voor een minderjarige op een elektrische step en stelden we één parkeerovertreding vast.”

Stijging na corona

In de periode januari-november 2022 stelde de politiezone 51 woninginbraken vast. Daarnaast registreerde ze ook 44 pogingen tot inbraak. “Het percentage pogingen ligt hoger dan in de voorgaande jaren. Voor de inbraken en de pogingen samen is er een stijging van zestien procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Zoals in de meeste politiezones is alles na corona weer in gang geschoten, zo ook de criminaliteit. Als we het aantal inbraken vergelijken met dezelfde periode in 2019, is er een daling van 31 procent.”