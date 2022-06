Onze weekendtips voor de Kempen: verjaardagsfeest van Pakawi Park, wereldfeest en gezellige gezinsnamiddag

zoerle-parwijs Infoverga­de­ring over oude stort­plaats in Zoer­le-Par­wijs

In De Zoerla vindt op woensdag 15 juni, om 20 uur, een infovergadering plaats over de oude stortplaats van Zoerle-Parwijs (Westerlo). Buurtbewoners krijgen er informatie over het rapport van OVAM en Sweco, waaruit blijkt dat er wel verontreiniging is maar een sanering niet nodig is.

12 juni