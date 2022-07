Onze weekendtips voor de Kempen: feestweekend in Herenthout, picknickmiddag in pastorijtuin en eerste opendeurdag bij brouwerij

Geel ‘Zou je dit ook doen als elle moe er bij was?’: bannercam­pag­ne ‘Doedisnor­maal’ sensibili­seert jongeren om op veilige manier uit te gaan

Doedisnormaal! Het is een uitspraak die de laatste tijd wellicht regelmatig in het Geelse uitgaansleven gevallen is, want de incidenten stapelen zich er op. De stad Geel en politiezone Geel-Laakdal-Meerhout hebben daarom, samen met de jongeren zelf, een gelijknamige campagne op poten gezet om jongeren te sensibiliseren op een veilige en positieve manier uit te gaan. De campagne met banners wordt vrijdagavond voor het eerst uitgerold op het openluchtbal van Chiro Punt.

