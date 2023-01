Onze weekendtips in de Kempen: zet het nieuwe jaar in met een glaasje bubbels, frisse duik of gezellig vuur

Olen/Herentals Huurders De Woonbrug krijgen zonnepane­len: “Energie­fac­tuur verlagen en energiear­moe­de helpen aanpakken”

Sociale huisvestingsmaatschappij De Woonbrug is in Olen gestart met het plaatsen van zonnepanelen in de wijk Gestelen. Eerder kregen ook appartementen in Herentals panelen. Deze werken kaderen in het samenwerkingsverband met ASTER dat De Woonbrug is aangegaan.

4 januari