Ongebruikte batterij in verpakking vat vuur in fietsatelier: “Heel zeldzaam, maar ik heb het wel zitten”

ten aardEen brandende fietsbatterij heeft vrijdagochtend voor flink wat schade gezorgd in de garage van Peter Wouters en zijn gezin in Geel-Ten Aard. Die ruimte doet dienst als z’n fietsatelier. Nochtans was de batterij niet aan het opladen en zat ze zelfs nog in de verpakking. “Een slechte batterij herken je jammer genoeg niet aan de buitenkant.”

De brand ontstond vrijdag in de vroege ochtend in de garage van de woning in de Pierenstraat. Daar heeft Peter Wouters, zaakvoerder van Het Fietskraampje, zijn eigen fietsatelier. “Ik lag toevallig beneden te slapen, aangezien ik de avond ervoor nog naar een vergadering was geweest”, vertelt hij.

“Rond 5 uur begon mijn hond hevig te blaffen, waarna ik het geluid van de rookmelder hoorde. Ik ging op zoek naar de plek vanwaar het lawaai kwam en merkte al snel dat er iets in de garage aan de hand was. Het hing vol rook en je hoorde het knetteren. Ik heb meteen de hulpdiensten gebeld Zelf ben ik niet gaan zien, want er was geen doorkomen aan.”

Volledig scherm De elektrische installatie in de garage raakte vernield, waardoor de woning zonder elektriciteit, gas en water zit. © Wouter Demuynck

Spontane ontbranding

De brandweer kon het vuur uiteindelijk vrij snel doven. De brandhaard wijst erop dat een fietsbatterij het vuur moet hebben veroorzaakt. “In de garage lagen drie nieuwe batterijen naast elkaar. Ze kwamen recht van de leverancier en waren zelfs nog verpakt. Met een van die batterijen moet dan iets gebeurd zijn. Een spontane ontbranding van een batterij kan ook bij een gsm of auto gebeuren. Het komt niet veel voor, maar ik heb het wel zitten”, gaat Peter verder.

“Nochtans let ik er zelf altijd hard op. Ik zeg steeds tegen mijn kinderen dat ze de iPad niet ‘s nachts mogen opladen en ook met mijn fietsbatterijen ga ik erg voorzichtig om. Je weet jammer genoeg natuurlijk nooit wat voor een batterij je in huis krijgt voor fietsen die hersteld moeten worden. Een slechte batterij herken je niet aan de buitenkant. Het ziet er nieuw uit, maar je weet niet wat er binnenin speelt.”

Volledig scherm Het fietsatelier van Peter is door de brand helemaal zwartgeblakerd. © Wouter Demuynck

Onbewoonbaar

Doordat Peter en zijn gezin relatief snel bij de brand uitkwamen, is de brandschade uiteindelijk wel beperkt gebleven. “Een vuurhaard is het niet echt geweest, eerder een smeulende brei. De elektrische installatie hing wel net naast die batterij. De installatie is vernield, waardoor we zonder gas, water en elektriciteit zitten. De woning is voorlopig dan ook onbewoonbaar, ook vanwege de rookschade. In het atelier stonden ook zo’n 25 te herstellen fietsen die schade hebben opgelopen.”

Met zijn zaak Het Fietskraampje herstelt Peter vooral fietsen in zijn atelier. Hij staat ook op verschillende markten, waar hij fietsen en fietsonderdelen verkoopt. “Ik hoop ons huis op een maand opgekuist te krijgen. Het zal wel eerder twee maanden duren alvorens ik weer in het atelier aan de slag kan, want die hele installatie moet opnieuw gemaakt worden. Wel ga ik proberen dinsdag alweer op de markt in Geel te staan.” Peter, zijn vrouw en drie kinderen bleven gelukkig ongedeerd. Hij en zijn echtgenote hadden wel wat rook ingeademd, maar zij moesten niet naar het ziekenhuis. Ze krijgen onderdak bij familie.

